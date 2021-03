"Czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się!". Minister zdrowia przytacza statystyki i ostrzega

Wzrost dziennej liczby zachorowań wynosi w ucięciu tygodniowym około 25 procent - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Ocenił, że "czekają nas trudne chwile". Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski jednej z przyczyn wysokich bilansów zakażeń upatruje w podejściu do zasad bezpieczeństwa epidemicznego. - Jeżeli chodzi o zachowania społeczne, to było źle, a jest jeszcze gorzej - przekonywał.

Niedzielski: czekają nas trudne tygodnie

Średnia zakażeń w poszczególnych tygodniach

W poniedziałek w tym tygodniu bilans nowych zakażeń wyniósł 6170. We wtorek były 9954 infekcje, w środę - 17 260, w czwartek - 21 045, w piątek - 18 775, a w sobotę - 21 049.

W niedzielę 14 marca liczba nowych potwierdzonych przypadków wyniosła 17 259 i był to wzrost o 3685 w stosunku do poprzedniej niedzieli 7 marca, kiedy to odnotowano 13 574 nowe zakażenia koronawirusem.