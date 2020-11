Możemy już się "trochę uśmiechnąć"? "Na uśmiech sardoniczny, sarkastyczny, zawsze sobie możemy pozwolić"

Nie widzę jeszcze powodów do uśmiechu - mówił w "Tak jest" w TVN24 profesor Andrzej Fal, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA. Odniósł się do słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że w obecnej sytuacji epidemicznej już "możemy się trochę uśmiechnąć". Michał Rogalski, twórca bazy danych o koronawirusie w Polsce, zauważył, że w statystykach dotyczących powiązania liczby potwierdzonych przypadków z liczbą wykonywanych testów "nie widać żadnej stabilizacji".

Na wtorkowej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski stwierdził, że sytuacja związana z koronawirusem "się co najmniej stabilizuje". - Dzisiaj, po raz pierwszy od dwóch tygodni, liczba dziennych przypadków wynosiła poniżej 20 tysięcy. To optymistyczny sygnał - mówił. - Możemy się trochę uśmiechnąć, że to, co najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami. Malejąca liczba badań to też w pewnym sensie informacja, że sytuacja się poprawia - ocenił Niedzielski.