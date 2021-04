Minister zdrowia gościem "Rozmowy Piaseckiego"

We wtorek rząd przedstawił zmiany w programie i harmonogramie szczepień. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że do końca drugiego kwartału tego roku wykonanych ma być łącznie 20 milionów szczepień. - Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce – zapowiedział. Do wtorku w naszym kraju wykonano ponad sześć milionów szczepień.