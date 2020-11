Dwa elementy nowej strategii. Minister zdrowia przedstawia plan walki z epidemią

Ta strategia jest krokiem do przodu. Zawiera o wiele szersze spektrum opinii i na pewno jest już dokumentem bardziej dojrzałym - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, przedstawiając nową strategię walki z epidemią COVID-19 na jesień. Jak przekazał, są dwa główne elementy planu - zwiększenie bazy izolatoriów oraz wprowadzenie systemu opieki domowej nad pacjentami covidowymi.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia opublikowało wersję 3.0 strategii walki z epidemią COVID-19 na jesień 2020. Na wtorkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przedstawił szczegóły dokumentu.

Niedzielski: ta strategia jest już dokumentem bardziej dojrzałym

Jak mówił minister, "to jest strategia, w której bardzo duży udział w opracowaniu miał pan profesor [Andrzej - przyp. red.] Horban, główny doradca pana premiera w zakresie walki z pandemią". - Ale w tych pracach uczestniczyli też przedstawiciele zespołu epidemiologicznego, który jest przy panu premierze, i inni przedstawiciele zawodów medycznych - podkreślił.

- Ta strategia jest krokiem do przodu, w tym sensie, że zawiera o wiele szersze spektrum opinii i na pewno jest już dokumentem bardziej dojrzałym - przekonywał Niedzielski.

"Plan na najbliższy czas to jest dojście do 10 tysięcy łóżek w izolatoriach"

Niedzielski wskazywał, że rozbudowa infrastruktury szpitalnej w kontekście walki z epidemią "powoli dochodzi do swoich granic".

- Musimy zastanowić się nad tym, jakie inne skuteczne metody stosować, żeby obronić nasz system opieki zdrowotnej. Naszą propozycją sformułowaną w strategii jest stworzenie takiego modelu piramidy leczenia, prowadzenia pacjenta covidowego, która składa się w zasadzie z dwóch poziomów - powiedział. Jak wyjaśniał, jest to poziom szpitalny oraz podstawowa opieka nad chorym na COVID-19.

- Teraz chcemy rozbudować fundament piramidy, czyli podstawową opiekę nad pacjentem covidowym - oświadczył. Zaznaczył, że ten zamiar "ma dwa elementy".

- Pierwszym z nich są izolatoria. My odtwarzamy bazę izolatoriów, którą mieliśmy na początku pandemii, bo w sezonie wiosenno-letnim doszliśmy do takiego poziomu mniej więcej 6 tysięcy łóżek w izolatoriach, co my już odtworzyliśmy, a w tej chwili plan na najbliższy czas (...) to jest dojście do 10 tysięcy łóżek w izolatoriach - powiedział. Niedzielski dodał, że "te łóżka są po to, by zwiększyć możliwości wypisywania pacjentów ze szpitali covidowych, które zapewniają najbardziej intensywną opiekę dla pacjenta, który jest w stanie najcięższym".

Adam Niedzielski o zwiększeniu bazy izolatoriów TVN24

System opieki domowej nad pacjentami covidowymi

Minister zdrowia poinformował, że obok systemu izolatoriów rząd chce wprowadzić system opieki domowej nad pacjentami covidowymi. Poinformował, że w Małopolsce zostanie przeprowadzony pilotaż wykorzystania w tym celu pulsoksymetru. Jak mówił, urządzenie to "razem z telefonem z odpowiednią aplikacją będzie zestawem pozwalającym na prowadzenie opieki nad pacjentem".

Niedzielski wyjaśniał, że pulsoksymetr mierzy poziom natlenienia krwi, który "jest podstawowym parametrem pozwalającym określić, czy pacjent znajduje się w stanie zagrożenia, czy wymaga interwencji". - Istotą użycia tego narzędzia jest monitorowanie pacjenta, żeby w odpowiednim momencie wychwycić chwilę, kiedy pacjent potrzebuje już nie opieki domowej, ale opieki o bardziej intensywnym charakterze - mówił.

- Do Małopolski już trafiło 1500 pulsoksymetrów, one będą dystrybułowane poprzez Pocztę Polską do osób [z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa - przyp. red.] wskazywanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - powiedział szef MZ.

Zaznaczył, że po przeprowadzeniu pilotażu w Małopolsce rząd chce to rozwiązanie rozszerzyć na cały kraj. Jak mówił, dane z pulsoksymetrów i aplikacji będą przesyłane poprzez telefon do centrum monitorowania, które powstanie "być może centralnie", i w którym będzie zespół złożony z lekarza i personelu pomocniczego.

- W przypadku odchylenia odczytu z tego urządzenia - a będziemy prosili, aby te odczyty były robione co trzy godziny - można będzie reagować, skontaktować się z pacjentem, potwierdzić ryzyko, które jest sygnalizowane elektronicznie i oczywiście wprowadzić takiego pacjenta do systemu lecznictwa covidowego - powiedział minister Niedzielski.

Szef MZ o "dwóch nowych rozwiązaniach"

- Warto tutaj powiedzieć o co najmniej dwóch nowościach czy dwóch nowych rozwiązaniach, które zostały wprowadzone w tej strategii i one już są przekuwane na rzeczywistość, czyli znajdują odzwierciedlenie bądź w regulacjach, bądź już w konkretnych sposobach działania - mówił dalej minister zdrowia.

Jak wskazywał, "pierwszym z nich jest dopuszczenie testu antygenowego do weryfikowania zachorowania na COVID-19". - Do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, ze zachorowanie można było weryfikować ostatecznie tylko i wyłącznie PCR - zauważył.

Do wykonania testu antygenowego nie jest potrzebne laboratorium, a jego wynik można otrzymać w 15 minut. Obecna generacja tych testów - przekonywał szef MZ - spełnia już wszystkie wymagania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także polskich ośrodków naukowych.

Szef resortu zdrowia poinformował, że testy antygenowe zostaną skierowane na SOR-y i izby przyjęć - tam, gdzie kluczowa jest szybka diagnoza pacjenta "covidowego".

Drugie rozwiązanie - jak mówił Niedzielski - to wprowadzenie automatycznej kwarantanny dla domowników osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Zauważył, że na kwarantannie przebywa obecnie ponad pół miliona osób w Polsce. - To jest ogromna rzesza ludzi, to jest też ogromna rzesza, z którą musi sobie poradzić inspekcja sanitarna, która - jak wszyscy wiemy - była bardzo niedoinwestowana, przez wiele lat była traktowana "po macoszemu", nie miała potencjału i okazji do tego, żeby się rozwinąć - mówił.

- Nie chcemy, aby oczekiwanie na telefon od inspekcji sanitarnej przedłużało okres rozpoczęcia kwarantanny. Jednym z już wdrożonych rozwiązań jest wprowadzenie automatycznej kwarantanny - podkreślił. Minister dodał, że cały czas należy w takiej sytuacji spodziewać się telefonu z inspekcji sanitarnej, gdyż istnieje obowiązek przeprowadzenia śledztwa epidemicznego.

Przypomniał także, że z automatu kwarantannę ma także osoba skierowana na wykonanie testu na obecność SARS-CoV-2.

Ministerialna strategia walki z epidemią

Ministerialna strategia – jak napisano w dokumencie – jest odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii w kraju. "W okresie jesienno-zimowym w całej Europie ma miejsce gwałtowny wzrost poziomu zakażeń COVID-19. Zgodnie z opinią naukowców warianty wirusa, odpowiedzialne za obecny szczyt zachorowań, są mniej śmiertelne, jednak znacznie bardziej zakaźne niż odpowiedzialne za wiosenną falę zakażeń" - napisano we wstępie. "Podstawą obecnie wypracowanej strategii jest konieczność zapewnienia wystarczającej liczby miejsc do leczenia pacjentów, u których rozwija się objawowa postać infekcji, dotycząca układu oddechowego" - podano.

W dokumencie zapisano, że podstawą systemu jest diagnostyka i nadzór nad bezobjawowymi czy skąpoobjawowymi pacjentami, prowadzony w warunkach izolacji domowej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Według szacunków MZ dotyczy to od 80 do 90 proc. wszystkich zachorowań.

Natomiast instytucjonalną formą opieki nad tymi pacjentami są izolatoria, dostępne także dla osób hospitalizowanych, u których ustąpiły wskazania do hospitalizacji. Na kolejnym poziomie opieki nad pacjentami covidowymi – dotyczącym, jak się szacuje, od 10 do 20 proc. zakażonych – są oddziały szpitalne.

Strategia zakłada także m.in. dalszą rozbudowę mobilnych punktów wymazów, czyli drive-thru. Ma ona polegać na wydłużeniu czasu ich funkcjonowania – przynajmniej do 12 godzin dziennie, a także na zwiększeniu ich liczby.

Jednocześnie ma być zwiększana liczba stacjonarnych punktów pobrań dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą skorzystać z punktów drive-thru. Punkty takie mają działać w dużych placówkach opieki ambulatoryjnej. Docelowo ma być co najmniej jeden punkt wymazów w każdym powiecie, w dużych miastach zaś ich liczba ma być proporcjonalna do liczby skierowanych na wymaz.

W planie zapisano również zwiększenie dostępności do testów antygenowych, zaczynając od placówek I i II stopnia referencyjności.

Wykorzystanie pulsoksymetrów i rozbudowa bazy izolatoriów

W wersji 3.0 strategii napisano, że kluczowe jest odpowiednio wczesne uchwycenie grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Niezbędny do tego - jak uznano - jest system monitorowania i nadzoru za pomocą prostych parametrów, które mogą być samodzielnie badane przez pacjenta. Zauważono, że zgodnie z opiniami ekspertów medycznych, m.in. z Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEILCHZ), kluczowe znaczenie ma wartość saturacji.

Istotą wdrażanego systemu jest samodzielny pomiar saturacji w domu za pomocą wypożyczonych pulsoksymetrów i pomiar temperatury, które po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie i przesłaniu do centrum monitorowania w zestawieniu z jednorazową oceną ryzyka na podstawie wywiadu medycznego wskażą pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. System ma być nadzorowany w centrach obsługi przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Strategia przewiduje również zwiększanie dostępności do izolatoriów. Mają one być przeznaczone dla osób z potwierdzonym COVID-19 i niemogących przebywać w izolacji domowej ze względu na narażenie innych domowników będących w grupach podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby. Według kryteriów ECDC jest to m.in. wiek powyżej 65 lat i choroby układu krążenia oraz układu oddechowego. Do izolatoriów mają trafiać również m.in. pacjenci odsyłani ze szpitali na okres rekonwalescencji, aby możliwie efektywnie wykorzystać dostępną bazę szpitalną dla pacjentów wymagających szczególnej opieki. Do już istniejącej bazy izolatoriów dołączą m.in. niektóre sanatoria.

Zwiększanie bazy łóżkowej i wykorzystanie szpitali tymczasowych

Zwiększanie bazy łóżkowej - zaplanowane w strategii - ma nastąpić m.in. przez przekształcenie części szpitali powiatowych, dzięki czemu będą one pełnić tylko i wyłącznie funkcje covidowe, a pozostałe będą przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami. Baza ma rosnąć w wyniku przekształcenia oddziałów internistycznych w szpitalach wojewódzkich bądź to w całości, bądź w znaczącym procencie na potrzeby covidowe. Przewidziano także zaangażowanie prywatnych szpitali, które utworzą dodatkowe łóżka dla pacjentów z COVID-19.

W strategii zapisano, że przy dalszym wzroście zakażeń, przekraczającym pojemność bazy łóżkowej, możliwe będzie jej zwiększanie przez wydzielenie 35 proc. łóżek we wszystkich szpitalach z wyłączeniem specjalistycznych szpitali onkologicznych, pediatrycznych i ginekologiczno-położniczych.

Strategia uwzględnia szczególne rozwiązania, jakimi są tzw. szpitale tymczasowe. Mają być uruchamiane sukcesywnie zależnie od sytuacji epidemicznej w poszczególnych województwach. "Utworzenie takich punktów opieki medycznej pozwala elastycznie reagować na gwałtowny wzrost liczby osób wymagających hospitalizacji, zwłaszcza z izolacji domowej. Przewidywanymi lokalizacjami mogącymi wymagać wsparcia szpitali tymczasowych są duże miasta i aglomeracje" – wskazano.

Kwarantanna i wykorzystanie aplikacji

W dokumencie ustalono także, że "decyzja o izolacji zapada automatycznie, z chwilą potwierdzenia dodatniego wyniku" na koronawirusa. "W celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa przyjęto także, że osoby zamieszkujące wspólnie z osobą zakażoną podlegają kwarantannie od chwili potwierdzenia zakażenia u osoby izolowanej, bez konieczności oczekiwania na decyzję służb sanitarni-epidemicznych" - dodano.

Autor:akr//now

Źródło: TVN24, PAP