Niedzielski: najbliższe dwa, trzy tygodnie to dalszy wzrost zachorowań

Morawiecki: podjęliśmy dobrą decyzję

Przypomniał też, że brytyjska mutacja koronawirusa zaczyna być dominującą. - A to oznacza wyższą zarażalność, wyższy stopień transmisji wirusa z człowieka na człowieka i niestety podniesiony poziom śmiertelności, czyli najgorszej rzeczy, która może nas spotkać - mówił. Zaapelował jednocześnie o przestrzeganie reguł i stosowanie się do obostrzeń, które są wdrożone.

To - dodał - "dobra wiadomość, bo rzeczywiście szczepienia pomagają, widzimy to bardzo wyraźnie na przykładzie innych krajów".

Premier: obostrzenia na Warmii i Mazurach przyniosły skutek

- Obostrzenia w tamtym województwie, wdrożone już ponad dwa tygodnie temu, dzisiaj doprowadziły do trendu spadkowego w zachorowaniach. To oznacza, że wdrożone przez nas od minionej soboty, na pewno też poskutkują pozytywnie - powiedział.

"Dalszy wzrost zachorowań"

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że "w ciągu ostatniego tygodnia przyrost netto hospitalizacji, czyli obłożenia łóżek przekroczył już cztery tysiące". - To oznacza, że pandemia rozwija się nie tylko na poziomie odnotowywanej codziennie nowej liczby zakażeń, ale również ma bardzo duży wpływ, duże obciążenie na system szpitalnictwa, na tę infrastrukturę, którą przeznaczyliśmy do walki z COVID-19 - mówił.

Niedzielski: 50 procent zachorowań z zakładów pracy

To oznacza - jak zaznaczył - że zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Minister zdrowia zaapelował, by tam, gdzie to możliwe, przechodzić na pracę zdalną. - To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego trybu pracy zdalnej i w ten sposób ograniczyli możliwość zakażenia - podkreślił.