Niedzielski: część pomysłów nie mogła być realizowana ze względów politycznych

- Można, patrząc z perspektywy czasowej, zastanawiać się, czy wszystkie decyzje były optymalne. Cały czas podkreślam, kiedy ktoś próbuje wydawać oceny, żeby traktował to w sposób kompleksowy. Patrzył na wszystkie uwarunkowania, które czasami były ograniczeniami chociażby politycznymi - powiedział minister.

"Początek końca pandemii"? Niedzielski: wszystko jest możliwe

Niedzielski powiedział, że "absolutnie będzie bronił hipotezy" sprzed tygodnia, kiedy mówił, że mamy do czynienia z "początkiem końca pandemii". - To jest hipoteza, która dogłębnie opiera się na tym, co wiemy już o omikronie i o tym, jak różni się od poprzednich mutacji - dodał.