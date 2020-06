Bodnar pyta Ziobrę o "odmrażanie" sądów. Wskazuje problemy i "bardzo ogólne" przepisy

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z pytaniami dotyczącymi "odmrażania" funkcjonowania sądów. Stwierdził, że luki prawne mogą doprowadzić do naruszenia konstytucyjnego prawa obywateli do sądu i jawnego, sprawiedliwego procesu.