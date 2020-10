"Musimy na poważnie wrócić do dyskusji na temat możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego"

W związku z rosnącą w Polsce liczbą przypadków zakażenia koronawirusem we wtorek minister zdrowia i komendant główny policji zapowiedzieli wprowadzenie polityki "zero tolerancji" dla nieprzestrzegania obostrzeń i zasad współżycia społecznego. Przekazał, że brak maseczki w miejscach, gdzie jest to wymagane, będzie surowiej karany przez policję.

"Kłopot z maseczkami polega na jakości naszych regulacji prawnych"

Zaznaczył jednak, że "kłopot z maseczkami polega na jakości naszych regulacji prawnych". - Faktycznie w naszych przepisach ustawowych nie ma twardego wymogu noszenia maseczek. Tam jest przepis, który mówi o podejrzeniu choroby: że jeśli mamy podejrzenie, to możemy mieć obowiązek zakrywania twarzy. A to, co się dzieje na poziomie rozporządzeń może być pójściem za szeroko w stosunku do tak zwanej delegacji ustawowej - wskazywał Bodnar.