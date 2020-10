"Znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji". Episkopat apeluje w sprawie odwiedzania grobów

"Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią" - czytamy w apelu. "W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

"Łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu"

Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że "w związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i świętach nakazanych". "Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji" - zaapelował arcybiskup Gądecki.

Decyzja Franciszka

W piątek Watykan ogłosił, że z powodu pandemii w tym roku przez cały listopad można będzie uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W dekrecie, wydanym na polecenie papieża Franciszka przez urząd Penitencjarii Apostolskiej, ogłoszono, że odpust dotyczy wizyt na cmentarzach i modlitw odbywanych zwyczajowo od uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada. Chodzi o to, jak wyjaśniono, by zagwarantować bezpieczeństwo wiernym. Kardynał Mauro Piacenza, który jest Penitencjarzem Większym, powiedział w wywiadzie dla watykańskich mediów, że decyzja Stolicy Apostolskiej jest odpowiedzią na prośby wielu biskupów. Dzięki temu, dodał, można rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzu.