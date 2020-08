Jakie zasady w nowym roku akademickim? Resort zapowiada wytyczne, ale przypomina o "autonomii uczelni"

Do 30 września obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ograniczające pracę uczelni. Zakłada ono między innymi, że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie to możliwe. Rzeczniczka MNiSW Katarzyna Zawada, zapytana w piątek, czy resort przygotowuje nowe rozporządzenie, które obowiązywałoby od 1 października, odpowiedziała, że "brane są pod uwagę różne opcje". Dodała, że "w drugiej połowie sierpnia pojawią się wytyczne dla uczelni". Wyjaśniła, że mają one stanowić wskazówkę czy też propozycję dla uczelni, natomiast to rektorzy w granicach prawa mają podjąć ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć.