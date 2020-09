"Mamy zamówienie na ponad 500 sztuk, a otrzymaliśmy cztery". Brakuje szczepionek przeciw grypie

Szczepionki przeciwko grypie sprzedają się na pniu, nie możemy spełniać wszystkich zamówień, w hurtowniach brakuje kolejnych dawek - alarmują farmaceuci. Szczepienie na grypę jest jednym z prewencyjnych działań ujętych w strategii Ministerstwa Zdrowia na walkę z epidemią na jesieni. - Podejmujemy działania, by szczepionek było więcej, ale nie gwarantuję niczego - mówił rzecznik rządu Piotr Mueller.

Jednym z elementów z zakresu działań prewencyjnych są szczepienia przeciwko grypie. Minister zapewnił, że rząd będzie starał się zrobić wszystko, żeby liczba szczepionek dostępna dla Polski była jak największa. - W tej chwili mamy potwierdzoną gotowość do dostawy blisko 1,8 miliona szczepionek, pracujemy nad kolejnymi - powiedział. Dodał, że w perspektywie jest dostawa kolejnych 200 tysięcy dawek.

"Mamy zamówienie na ponad 500 sztuk, a otrzymaliśmy cztery"

- Dwa miesiące temu złożyliśmy zapotrzebowanie na zakup szczepionek do naszych aptek rodzinnych. Mamy zamówienie na ponad 500 sztuk, a otrzymaliśmy cztery - mówiła Agnieszka Dyl, kierowniczka apteki w Krakowie.

Problemy z dostępem do szczepionek przeciwko grypie

Rzecznik rządu: zabiegamy, by ściągnąć dodatkowe rezerwy, ale niczego nie gwarantuję

Rzecznik rządu Piotr Mueller podkreślał we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "to nie rząd kupuje szczepionki, tylko poszczególne apteki, przychodnie".

Zaznaczył jednak, że rząd "zabiega, by ściągnąć dodatkowe rezerwy". - Pamiętajmy, że to jest rynek globalny. Starania rządu są teraz trudniejsze przez to, że w minionych latach nie było tak dużo szczepionek kupowanych dla Polski - wskazywał Mueller.