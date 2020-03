Ministerstwo Zdrowia: 355 zakażeń koronawirusem. Dwie osoby wyłączone z potwierdzonych wyników

38 przypadków do czwartkowego popołudnia

Minister zdrowia po południu informował na konferencji prasowej o 20 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą one 13 osób z województwa dolnośląskiego, trzech z woj. kujawsko-pomorskiego, dwóch z woj. podkarpackiego i po jednej osobie z woj. lubuskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zbadane próbki

Ministerstwo Zdrowia przekazało w czwartek przed południem informacje o testach na obecność koronawirusa. Do tego czasu zostało zbadanych 11 196 próbek, z czego 10 891 było negatywnych, a 305 pozytywnych. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,6 tys. testów.

WHO: aktualnie ponad 125 tysięcy zakażeń

WHO w czwartek przekazała, że aktualnie na świecie jest 125 tysięcy zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, głównie w Europie i Bliskim Wschodzie. Chodzi o osoby, które wciąż są zainfekowane tym patogenem i jeszcze go nie zwalczyły.

W sumie od wybuchu epidemii w Chinach od grudnia 2019 roku do czwartku rano zarejestrowano na świecie ponad 220 tys. przypadków tego zakażenia oraz około 9 tys. zgonów. Jednocześnie prawie 86 tys. pacjentów wyzdrowiało. Zdecydowana większość z nich jest w Chinach.

Spośród tych pacjentów 118,4 tys., czyli 95 proc., wykazuje jedynie łagodne lub umiarkowane objawy zakażenia. Jedynie u 6,8 tys. chorych dolegliwości są poważne lub wręcz krytyczne - poinformowała WHO.

WHO: mamy jasny przekaz do wszystkich krajów: testować, testować, testować

Posiedzenie z udziałem prezydenta i premiera

12 zakażonych członków personelu medycznego. Szpital czeka na pomoc

Do sprawy odniósł się już wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który zapewnił, że wojewoda będzie reagował na sytuację.

Laboratorium zawiesza działanie

"Wspólnie z Inspekcją Sanitarną prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne. We współpracy z WSSE osoby, które w ostatnich dniach miały bliski kontakt z pracownikiem są kierowane na kwarantannę" - przekazano. Stan zdrowia pracownika, jak podano, jest dobry.

Pierwszy zdrowy pacjent

Kontrole na granicach, zamknięte restauracje i zakaz zgromadzeń

13 marca premier Mateusz Morawiecki przekazał decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Ruch wewnątrz kraju odbywa się normalnie.