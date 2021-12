Konstanty Szułdrzyński: Prowadziliśmy najmniej proszczepionkową politykę. 500 zgonów dziennie to dramat

Doktor nauk medycznych Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej przy premierze ocenił w środę w TVN24, że "mamy dokładnie to, na co pracowaliśmy". - Spośród państw Unii Europejskiej prowadziliśmy najmniej proszczepionkową politykę państwa nie dając tak naprawdę żadnego zróżnicowania między osobami, które się zaszczepiły i tymi, które się nie zaszczepiły oprócz tych zmian, które wprowadzono w ostatnich dniach - powiedział. - Efekty tego widać. Ludzie umierają - podkreślił.

Szułdrzyński mówił, że "to, co nas różni od krajów Europy Zachodniej to to, iż przy bardzo dużych liczbach zakażeń w tamtych krajach, nie mam tak dużej liczby zgonów". - Te 500 zgonów dziennie to jest dramat zupełny. Oby to się nie stało symptomem, bo aż się ciśnie na usta, takiego programu 500 minus - powiedział.