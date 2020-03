Ministerstwo Zdrowia: 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Laboratorium zawiesza działanie

"Wspólnie z Inspekcją Sanitarną prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne. We współpracy z WSSE osoby, które w ostatnich dniach miały bliski kontakt z pracownikiem są kierowane na kwarantannę" - przekazano. Stan zdrowia pracownika, jak podano, jest dobry.

Pierwszy zdrowy pacjent

Kontrole na granicach, zamknięte restauracje i zakaz zgromadzeń

13 marca premier Mateusz Morawiecki przekazał decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Ruch wewnątrz kraju odbywa się normalnie.