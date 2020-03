Ministerstwo Zdrowia: osiem kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

Mamy osiem nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia. Tym samym liczba zakażonych wzrosła do 119. Trzy osoby zmarły, trzynaście wyzdrowiało.

Przed godziną 12 ministerstwo przekazało także, że "w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 5493 próbki, 111 z nich dało wynik pozytywny, a 5382 negatywnych". Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad tysiąc testów - w sobotę resort informował o wykonaniu 4414 testów.

W sobotę wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się to z zakazem wjazdu do kraju dla cudzoziemców, obowiązkową kwarantanną dla obywateli wracających do Polski, ograniczeniem działalności galerii handlowych, restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn. Nie mogą też odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób.