Ma 103 lata i jest ozdrowieńcem. "Musiałam być niegrzeczna, bo mi Pan Bóg takich długich lat dał"

Pani Teresa na co dzień mieszka w Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach w województwie opolskim. 20 kwietnia od opiekunów dostała informację: "pani Tereso, jedzie pani do szpitala". U siedmiorga seniorów, w tym u niej, potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wojewoda opolski zarządził ewakuację placówki. - Byłam przekonana, że już babci nie zobaczę. - mówi nam tuż przed spotkaniem z panią Teresą jej wnuczka Małgorzata Kott. - Strasznie się bałam, słyszy się o tych ludziach, że jak idą do szpitala, to już nie wracają. Byłam codziennie w kontakcie z lekarzem i pielęgniarkami. Mówili, że babcia nie ma poważnych objawów, że zakażenie przechodzi spokojnie. Izolacja w szpitalu trwała prawie cztery tygodnie - opowiada.