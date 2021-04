"Do zwykłego systemu" wraca 10 tysięcy łóżek covidowych. Od 4 maja koniec ograniczeń zabiegów planowych

W ciągu dwóch tygodni 10 tysięcy łóżek przeznaczonych dotychczas do walki z pandemią wróci do zwykłego systemu ochrony zdrowia - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Na poniedziałkowej konferencji prasowej przekazał też, że od 4 maja ministerstwo wycofa ograniczenia dotyczące zabiegów planowych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zabrał głos na konferencji prasowej w Nałęczowie. Poinformował, że w najbliższym czasie "czeka nas bardzo dynamiczne przywracanie do systemu opieki zdrowotnej łóżek, miejsc szpitalnych, które były do tej pory przeznaczone na walkę z COVID-em".

Niedzielski: 10 tysięcy łóżek wróci do zwykłego systemu ochrony zdrowia

Przekazał, że "ponieważ trzecia fala słabnie, apogeum mamy za sobą", do "normalnego systemu opieki zdrowotnej" wróci ponad 10 tysięcy łóżek. - To jest kwestia najbliższych dwóch tygodni. 10 tysięcy łóżek wróci z walki z pandemią do zwykłego systemu opieki zdrowotnej - zapewnił szef resortu zdrowia.