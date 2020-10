Ponad tysiąc szkół działa w trybie innym niż tradycyjny. "Ale to nie oznacza, że pozostałe pracują normalnie"

W Warszawie niemal co dziesiąty nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim. W płockim liceum trzeba było na jeden dzień zawiesić zajęcia, bo nałożyły się na siebie kwarantanny różnych klas i nauczycieli. Władze Sopotu apelują o testy na koronawirusa dla wracających z kwarantanny nauczycieli. Jak działają szkoły i przedszkola w przededniu Dnia Edukacji Narodowej? Sprawdzamy.

Kolejny tydzień w szkołach rozpoczął się bilansem ponad tysiąca placówek, które nie działają w sposób tradycyjny. I choć, cytując ciągle formalnie pełniącego urząd ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, "przytłaczająca większość szkół pracuje normalnie", to 821 placówek oświatowych miało 12 października zajęcia w trybie mieszanym, a 264 - w zdalnym. Liczba jednych i drugich od rozpoczęcia roku szkolnego stale rośnie.

- I zdecydowanie nie oznacza to, że pozostałe szkoły pracują normalnie - podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Wielu nauczycieli ucieka na zwolnienia lekarskie, są przestraszeni, emocje są coraz większe, niepokoją się coraz bardziej też rodzice i uczniowie - dodaje.

Nieobecności uczniów i nauczycieli

W samej Warszawie na zwolnieniach lekarskich jest około 2,7 tys. nauczycieli - niemal co dziesiąty. Kolejnych 167 przebywało w poniedziałek na kwarantannie. Ich liczba ciągle się zmienia. A ich nieobecność powoduje konieczność znalezienia zastępstw, co - jak twierdzą dyrektorzy - z każdym dniem jest trudniejsze.

Od rozpoczęcia roku szkolnego do 13 października na kwarantannie w związku z przypadkami koronawirusa w placówkach oświatowych przebywało 1565 osób - w tym 1202 uczniów, 327 nauczycieli, 35 pracowników administracji oraz jedna pielęgniarka szkolna.

Choć premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę, że zaobserwował obniżoną frekwencję w szkołach, to pytani o to samorządowcy twierdzą, że jej nie monitorują. Część bacznie przygląda się jednak nieobecnościom nauczycieli.

Czy to coś więcej niż jesień?

Zdesperowani dyrektorzy sami zamykają szkoły

Justyna Suchecka: dyrektorzy szkół i nauczyciele nie mogą dodzwonić się do sanepidu

W zeszłym tygodniu głośno było o stołecznym liceum "Sobieskiego", którego dyrekcja nie mogła się skontaktować z sanepidem, więc na dwa dni zawiesiła zajęcia w ramach tzw. dni dyrektorskich - zwykle wykorzystywane są do przedłużania weekendów lub w czasie egzaminów zewnętrznych, by nie trzeba było uczniom organizować zastępstw.

Do nietypowej sytuacji doszło też w Płocku, gdzie w słynnej "Małachowiance" zakażonych jest dwoje uczniów. Na kwarantannę skierowano 42 uczniów z jednej klasy i jednej grupy międzyoddziałowej oraz 10 nauczycieli, a kilka dni później 34 uczniów z innej klasy i ich 14 nauczycieli. Poniedziałek był "dniem dyrektorskim", bo kwarantanny się nałożyły i nie byłoby komu prowadzić normalnych lekcji. Szkoła dopiero po takiej decyzji dyrekcji dostała zgodę na nauczanie zdalne.

Wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim, odpowiedzialna w Sopocie m.in. za oświatę, wystosowała we wtorek list do premiera i zaapelowała o testowanie nauczycieli wracających do pracy po kwarantannie. Czytamy w nim, że "samorządy dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia czy rozprzestrzeniania się epidemii w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych oraz ponoszą dodatkowe koszty związane ze zmianą pracy placówek". Od premiera oczekują wsparcia w finansowaniu testów.