"Podawanie, dystrybucja i sprzedaż napojów alkoholowych jest zabronione między godziną 23 a 5 rano"

Berlin otwiera ogródki piwne

Hamburg chce otworzyć catering, Szlezwik-Holsztyn przyjmuje turystów

Minister zdrowia wzywa do ostrożnego otwarcia

W związku z łagodzeniem zasad lockdownu minister zdrowia Jens Spahn wystosował list do krajów związkowych, w którym wezwał do ostrożnego otwarcia. Nie powinno być "politycznego wyścigu do poluzowań", stwierdza dokument, do którego dotarł dziennik "Handelsblatt".