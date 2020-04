"Mam nadzieję, że odrobicie tę naszą bolesną, radomską lekcję"

Ponad 200 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano od początku epidemii w Mazowieckiem Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. W placówce brakuje personelu, a kierownik - czasowo zamkniętego z powodu koronawirusa - oddziału neurologii ostrzega innych dyrektorów szpitali, że "to jest dopiero początek" walki z wirusem.

Od początku epidemii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu do niedzieli potwierdzono 206 przypadków zakażenia koronawirusem. Dodatnie wyniki miało 116 osób z personelu i 90 pacjentów. Szpital potwierdził, że "od początku walki z epidemią odnotował w sumie 12 zgonów - 6 z przyczyn pierwotnych oraz 6 z przyczyn wtórnych". Wskazał, że to dane od 29 marca do 10 kwietnia.