Rezygnują z wyjazdów w obawie przed koronawirusem. Co z odszkodowaniem?

To miał być rodzinny wyjazd do Mediolanu. Najbliższy weekend siostry Sulikowskie chciały spędzić we Włoszech, ale koronawirus pokrzyżował jednak urlopowe plany. - Obawiam się o swoje zdrowie, nie lecę - mówi Agnieszka Sulikowska-Kolbusz. Jej siostra, Karolina Sulikowska-Michniewicz podkreśla, że wolą zrezygnować z podróży, by nie ryzykować zakażenia.