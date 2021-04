Młodzi a COVID-19. "Dosyć lekceważąco podchodzą do objawów, zdecydowanie za późno się zgłaszają"

"Uważają, że to chwilowa gorączka, może to jest przeziębienie"

Paweł Doczekalski z Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przyznał we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że na COVID-19 choruje coraz więcej młodych ludzi między 30. a 40. rokiem życia. - Widać, że ten wariant brytyjski jest zdecydowanie bardziej zakaźny i groźniejszy dla pacjentów. Teraz wydaje mi się, że jest to związane z tym, iż starsi pacjenci są już zaszczepieni i są często po dwóch dawkach szczepień, ci młodsi niekoniecznie - wyjaśnił.

- Gros tych pacjentów zgłasza się zdecydowanie za późno - zwrócił uwagę. - Szczególnie u tych młodych to widać, bo są świadomi, że są młodzi, nie mają z reguły żadnych chorób współistniejących, wcześniej nie chorowali na żadne choroby przewlekłe. Uważają, że to chwilowa gorączka, może to jest przeziębienie, może to jest grypa. Dosyć lekceważąco podchodzą do tych wszystkich objawów, natomiast zdecydowanie za późno się zgłaszają. W momencie, kiedy pojawia się duszność i spadek saturacji, wtedy tak naprawdę to już jest za późno - zaznaczył gość TVN24.