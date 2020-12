Rząd przedstawi projekt narodowej strategii szczepień. We wtorek rano konferencja prasowa

O godzinie 9.50 odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ministra-członka Rady Ministrów Michała Dworczyka, szefa Centrum Analiz Strategicznych dr. hab. Norberta Maliszewskiego oraz Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 profesora Andrzeja Horbana. Na konferencji przedstawiony zostanie projekt narodowej strategii szczepień. Transmisja w TVN24, a relacja w tvn24.pl.

O wtorkowej konferencji prasowej informował w TVN24 w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk . Zapowiedział, że razem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i doradcą premiera do spraw COVID-19 profesorem Andrzejem Horban zaprezentują na niej projekt strategii szczepień.

- Osoba, która zostaje zaszczepiona, czyli po tym, jak przyjmie dwie dawki szczepionki, przestaje stanowić zagrożenie dla reszty społeczeństwa - powiedział. Zaznaczył, że "być może takie osoby będą zwolnione z części obostrzeń, które zostały wprowadzone po to, by walczyć z pandemią".

Informacje na temat zasad kwalifikacji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi

Jak przekazała rzeczniczka NFZ Sylwia Wądrzyk, w czasie tzw. otwartych dni wyznaczonych na wtorek i środę, od godz. 8.00 do 16.00, koordynatorzy do spraw szczepień będą udzielać wszelkich informacji na temat zasad kwalifikacji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi.