Niedzielski: pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli siły wyższej 

Minister zgodził się, że przez te kontrakty "związaliśmy sobie ręce". - To są poważne obciążenia finansowe. My - szczególnie jako Polska - mamy teraz napięcia finansowe związane z napływem uchodźców. Czujemy, że w skali Unii mamy prawo do oczekiwania, że specjalne instrumenty, które będą nam dawały większą elastyczność, chociażby w takich kontraktach, będą dla nas projektowane - podkreślił gość TVN24.

"Konsekwencją tego będzie konflikt prawny"

Niedzielski: to nie jest koniec epidemii, ale możemy się czuć o wiele bardziej komfortowo

Zaznaczył, że "to absolutnie nie jest sytuacja, że to już koniec, ale możemy się czuć o wiele bardziej komfortowo, bo mamy realne narzędzia walki". - To nie jest koniec COVID-u, on nam będzie cały czas towarzyszył. Musimy z pewnym niepokojem patrzeć na wrzesień, czy pojawi się zagadnienie sezonowości. To nie jest tak, że COVID-19 znika z naszej przestrzeni. Po prostu lepiej potrafimy się nim zająć - wyjaśniał Niedzielski.