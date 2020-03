"Jest zagrożenie wykupowania nadmiernej ilości leków z aptek"

"Nie ma zagrożenia braku leków, ale jest zagrożenie nadmiernego wykupowania ich z aptek"

Rzecznik resortu zdrowia apelował, żeby nie wykupować leków na zapas. - To jest podstawowa rzecz. My, jako Ministerstwo Zdrowia, monitorujemy to, co się dzieje na rynku, jesteśmy w kontakcie z producentami, w kontakcie z Europejską Agencją Leków, która również monitoruje sytuację. Obserwujemy to, co się dzieje w Chinach - zapewniał.