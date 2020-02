"Zwiększona ostrożność" w związku z koronawirusem. Prymas radzi, jak zachować się w kościele

"Zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności" - napisał w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, odnosząc się do zagrożenia koronawirusem w Polsce. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak mówił, że jeżeli ktoś ma obawy, to nie musi się w kościele żegnać wodą święconą. Zapytany o podawanie dłoni w czasie przekazywania znaku pokoju, odparł, że w tej sytuacji "nie radziłby przesadzać".

List ministra został przekazany do wszystkich diecezji z prośbą o rozpowszechnienie go wśród wiernych. Jak poinformował Rytel-Andrianik, będzie odczytany w najbliższych dniach w kościołach. Minister zdrowia wskazał w nim, że w większości państw Europy, w tym u najbliższych sąsiadów Polski, zanotowało już przypadki zarażenia koronawirusem.

"Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, około 80 procent infekcji wywołanych koronawirusem z Chin, przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy" - napisał Szumowski. Poinformował, że również przebieg choroby jest bardzo podobny i tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy trzeba być ostrożnym i poddać się leczeniu, by nie dopuścić do powikłań.