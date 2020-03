Minister zdrowia: jeszcze nie mamy koronawirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia

Wybierzemy szpitale w każdym województwie, w których rozpoczniemy ćwiczenia związane z epidemią koronawirusa - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że ćwiczenia mają się rozpocząć jeszcze w tym tygodniu i uspokajał, że to "działania wyprzedzające", bo w Polsce nadal nie ma przypadku zakażenia koronawirusem.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że w Polsce "jeszcze nie mamy wirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia".

- W każdym województwie będą wybrane jeden lub dwa szpitale, gdzie zostaną rozłożone polowe izby przyjęć, które będą służyły do przyjmowania pacjentów, którzy są zainfekowani. Służy to temu, by rozdzielić dwa strumienie osób - tych, którzy potencjalnie mają infekcję od tych, którzy infekcji nie mają - wyjaśniał Szumowski.