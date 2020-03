Jakie testy na koronawirusa używane są w Polsce? Minister zdrowia: są droższe, dłuższe, ale dają pewność

Wszystkie testy na obecność koronawirusa używane w Polsce są zaaprobowane przez Światową Organizację Zdrowia i ekspertów - zapewnił we wtorek na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. W rozmowie z tvn24.pl rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego przekazał, że są to testy brytyjskie.

- Niestety, w tej chwili WHO [Światowa Organizacja Zdrowia - przyp. red.] i inne organizacje nie rekomendują innych testów niż testy genetyczne. Wszystkie te szybkie, screeningowe [przesiewowe - red.] testy nie mają walidacji i nie mają aprobaty agencji i agend międzynarodowych - przekazał szef resortu zdrowia.

Szumowski zapewniał, że "w Polsce używane są tylko te testy, które są zaaprobowane przez WHO i ekspertów". - One są droższe, dłuższe, ale po ich przeprowadzeniu mamy pewność, że pacjent jest zdrowy lub chory na koronawirusa - dodał. - W Polsce wszyscy pacjenci z wysokim ryzykiem mają wykonany test genetyczny, który z takim prawdopodobieństwem, jak to tylko możliwe, potwierdza lub wyklucza zakażenie - podkreślał minister.