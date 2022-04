Minister zdrowia o decyzji w sprawie stanu epidemii w Polsce

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda wrócił w czwartek rano do Polski ze swojej wizyty w Kijowie. - Te obrazy są nie do opisania. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy udzielać Ukrainie i Ukraińcom pełnego wsparcia, jakie tylko jest możliwe - mówił na dworcu w Przemyślu. Stwierdził też, że była to "jedna z tych wizyt zagranicznych, którą zapamięta do końca życia". - Zwłaszcza wrażenie, jakie zrobiła Borodzianka - dodał.