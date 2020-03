Spirytus zwolniony z akcyzy. Orlen zamierza wyprodukować milion litrów płynu do dezynfekcji

Minister finansów Tadeusz Kościński wydał rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie używany do produkcji środków biobójczych. Państwowa spółka paliwowa Orlen rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji, który w pierwszej kolejności ma trafić do instytucji publicznych. W ciągu dwóch tygodni na rynek trafi milion litrów produktu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem wydania, czyli od soboty.

Orlen wyprodukuje płyn do dezynfekcji

Rozporządzenie zwalnia z akcyzy spirytus użyty w produkcji płynów biobójczych, ale pod warunkiem, że przy samej produkcji, rozlewaniu i wydawaniu z magazynu producenta, rozlewni lub Agencji Rezerw Materiałowych będą obecni funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

Ponadto płyny wytworzone ze zwolnionego z akcyzy spirytusu będą wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych najpóźniej w dniu dostarczenia ich do Agencji Rezerw Materiałowych oraz że produkty posłużą do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Szósty przypadek koronawirusa w Polsce TVN24

W środę wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że w związku z zagrożeniem koronawirusem chce umożliwić produkcję odkażalników przez firmy, które dotąd tego nie robiły.

- Wchodzimy wspólnie z Orlenem we współpracę, chcemy ułatwić produkcję tak, żeby wszystko to, co jest robione, było robione zgodnie z prawem i żeby Orlen nie miał na żadnym etapie problemów związanych z kwestiami podatkowymi - dodał Sarnowski.

Na rynek ma trafić milion litrów płynu do dezynfekcji rąk

W środę PKN Orlen poinformował, że wchodząca w skład grupy spółka Orlen Oil w ciągu kilku dni rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu. W ciągu dwóch tygodni na rynek trafi milion litrów produktu.

W pierwszej kolejności zostaną w niego zaopatrzone instytucje publiczne. Płyn dezynfekujący będzie też dostępny w sieci stacji paliw Orlen, czyli w około 1800 obiektach w całej Polsce.

Wsparcie dla szpitali i lekarzy

Zwolnienie z akcyzy spirytusu, to jedno z kilku działań zapowiedzianych podczas piątkowego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla lekarzy. Zadeklarował również dodatkowe pieniądze dla szpitali oraz wsparcie dla firm dotkniętych rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.

Michał Dworczyk po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego (wideo z 6.03) TVN24

dg/tr

Źródło: PAP