Sejm za specustawą w sprawie wydatkowania środków unijnych w warunkach epidemii

Zgodnie z opinią komisji finansów publicznych i rządu Sejm wcześniej odrzucił wszystkie poprawki, które podczas drugiego czytania zgłosili przedstawiciele opozycji. Wśród nich był zapis o wymogu weryfikacji wydawania środków w trybie przewidywanym przez projekt czy poprawka zmieniająca tytuł ustawy, aby jej działanie nie było zawężone tylko do 2020 roku. Inna odrzucona poprawka przewidywała, że przepisy ustawy można by stosować do końca 2021 roku.