Rzecznik resortu zdrowia: mamy 58 laboratoriów prowadzących testy pod kątem koronawirusa

Mamy wydolność mniej więcej na poziomie 10 tysięcy testów na dobę. Ostatniej doby było to w granicach około sześciu tysięcy - mówił podczas konferencji prasowej rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że "na dziś" nie ma problemu z dostępem do testów.

Resort zdrowia poinformował we wtorek rano o 119 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci kolejnych czworga pacjentów. Łącznie do tej pory w naszym kraju zdiagnozowano 4532 przypadków zakażenia, 111 osób zmarło.

Przewidując scenariusz na najbliższy czas, Andrusiewicz powiedział, że wiele zależy od tego, jak się zachowamy. - Wszystkie predykcje, jakie mamy w naszych analizach wskazują na to, że to, jak będą wyglądały najbliższe dni i tygodnie zależy od tego, jak ograniczymy kontakty. Jeżeli chcemy przez święta gremialnie się spotykać i wspólnie świętować, to jest apel, aby tego unikać. Jeżeli tego nie unikniemy, to skala wzrostów (zachorowań - red.) może być bardzo duża, może być niebezpieczna - wyjaśnił.