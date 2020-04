Co w sytuacji, gdy zakażona zostaje kobieta w ciąży? Tłumaczy "Koronawirus. Raport"

prof. Krzysztof Czajkowski: Wiemy, że obowiązuje znaczne ograniczenie aktywności na zewnątrz. Jeśli bardzo musi (się spotkać), no to pewnie może, ale musi przygotować dobre tłumaczenie dla policji. Mam nadzieję że wszyscy, którzy się zdecydują na taki krok będą rzeczywiście bezpieczni.

prof. Krzysztof Czajkowski: Jeśli pani przebywa z mężem na co dzień, to ta odległość nie jest konieczna. Ważne jest, żeby oboje państwo założyli maski, starali się zachować odległość od innych osób.

Jestem w ciąży, teraz na kwarantannie. Co w sytuacji, gdybym musiała pilnie udać się do ginekologa? Jowita

prof. Krzysztof Czajkowski: Jeżeli się coś pilnego dzieje i mamy swojego lekarza prowadzącego, to należy do niego zadzwonić. Jeśli lekarz potwierdzi, że to pilna sytuacja, to podejrzewam, że jak przy każdej pilnej sytuacji, konieczna będzie wizyta w izbie przyjęć szpitala.