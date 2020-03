Czy osoba zakażona i przechodząca chorobę bezobjawowo, wyzdrowieje sama? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy osoba, która przebyła przymusową kwarantannę, a nie była poddana testom na obecność wirusa, powinna odbyć dodatkowe badania? Czy płyn do spryskiwania szyb samochodowych może być użyty do dezynfekcji przedmiotów? Na wasze pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie.

Do piątku do godziny 22 w Polsce potwierdzono 1389 przypadków zakażenia koronawirusem. 16 zainfekowanych osób zmarło.

Kontakt 24 otrzymuje od was pytania dotyczące koronawirusa. W piątek w programie "Koronawirus. Raport" odpowiadał na nie specjalista chorób zakaźnych doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie.

Czy jako osoba z niedoczynnością tarczycy i zaleczoną astmą (zgodnie z zalecaniami pulmonologa leki wziewne biorę tylko podczas infekcji) mogę oddać krew? Daria

Sutkowski: Krew jest potrzebna, punkty krwiodawstwa proszą o to. Natomiast niedoczynność czy zaleczona astma nie jest przeciwwskazaniem. Takie przeciwwskazania są wtedy, kiedy mamy infekcję, kiedy mamy objawy infekcji - wówczas nie zgłaszamy się do punktu krwiodawstwa. Jeżeli 48 godzin po donacji, czyli po oddaniu krwi, mieliśmy gorączkę, to kontaktujemy się ze stacją krwiodawstwa i informujemy o tym. Ale pamiętajmy - wirusy nie przenoszą się przez krew.

Czy osoby z niedoczynnością tarczycy i zaleczoną astmą można oddać krew? Dr Michał Sutkowski odpowiada TVN24

Na jednej ze stron internetowych odradza się spożywania mięsa i mleka, zwłaszcza surowego. Czy te produkty obniżają odporność przy zakażeniu koronawirusem? Ewa

Sutkowski: Mięso i mleko nie mają dużego wpływu, jeżeli chodzi o odporność, ważna jest zbilansowana dieta. Natomiast nigdy nie polecamy surowych rzeczy, ponieważ to jest powodem różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. A wiec tatara i carpaccio - z punktu widzenia medycznego i epidemiologicznego - w ogóle nie powinno być na stole.

Czy spożywanie mleka i mięsa, zwłaszcza surowego, obniża odporność? Dr Michał Sutkowski odpowiada TVN24

W przyszłym tygodniu mam chemioterapię, jestem po usunięciu raka płuc. Czy powinienem jechać na "profilaktyczną" chemię? Mam powyżej 60 lat. Internauta

Sutkowski: Nie ma czegoś takiego, jak "profilaktyczna" chemia, chemioterapia to jest poważne leczenie. Najważniejsze jest, żeby nie przerywać żadnego leczenia. Jeżeli państwa szpital nie kierował informacji, że chemioterapia jest przerwana, to w takiej sytuacji trzeba się koniecznie zgłosić na chemioterapię.

Czy w obecnej sytuacji możemy poddawać się chemioterapii? Ekspert odpowiada TVN24

Czy osoba, która przebyła przymusową kwarantannę, a nie była poddana testom na obecność wirusa, powinna odbyć dodatkowe badania? Rafał

Sutkowski: Nie musi mieć taka osoba żadnych badań. Oczywiście zalecane jest, żeby w siódmym dniu tej kwarantanny odbyć badania, ale jeśli po tych 14 dniach okaże się, że jest się osobą zdrową, to nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych badań.

Czy osoba, która przebyła przymusową kwarantannę, powinna być skierowana na dodatkowe testy? Ekspert odpowiada TVN24

Czy płyn do spryskiwania szyb samochodowych może być użyty do dezynfekcji przedmiotów? Edward

Sutkowski: Płyn do spryskiwania szyb samochodowych jest wykonany na bazie alkoholu, między innymi metylowego, a od 19 maja 2019 w państwach Unii Europejskiej nie można za dużo tego alkoholu dodawać. Ale jeżeli byśmy założyli, że nie mamy kompletnie nic i chcemy coś zdezynfekować, to taka substancja na bazie alkoholu może być stosowana, bo jest tam duże stężenie tego alkoholu.

Czy płyn do spryskiwania szyb może być użyty do dezynfekcji przedmiotów? Dr Michał Sutkowski odpowiada TVN24

Chcę umówić wizytę u lekarza pierwszego, ale wygasło moje oświadczenie co do wyboru lekarza i każą mi się osobiście stawić w celu podpisania deklaracji. Iwona

Sutkowski: Nie należy się stawiać. Trzy razy do roku można zmienić swojego lekarza rodzinnego (...) natomiast ta dawna deklaracja jest aktualna. Gdyby ktoś chciał się zgłosić do nowego lekarza rodzinnego, to wtedy trzeba taką deklarację złożyć osobiście. Ale póki co, aktywna jest ta deklaracja, którą się złożyło w "starej" przychodni i nikt nie powinien teraz, w tych czasach, zapraszać pacjentów do osobistego stawiennictwa.

Co jeżeli oświadczenie o wyborze lekarza pierwszego kontaktu wygasło? Ekspert odpowiada TVN24

Włosi i Chińczycy podają, że umieralność kobiet jest co najmniej o połowę mniejsza. Czy to prawda? Jak to wygląda w Polsce? Elżbieta

Sutkowski: Rzeczywiście umieralność mężczyzn jest większa niż kobiet, ale nie dwa razy. Te wskaźniki są o kilkanaście procent większe, mężczyźni częściej chorują. Ale we wszystkich populacjach mężczyźni chorują nieco więcej.

Czy to prawda, że umieralność kobiet jest conajmniej o połowę mniejsza? Dr Michał Sutkowski odpowiada TVN24

Mówi się, że wiele osób przechodzi zarażenie bezobjawowo.Czy zatem osoba zarażona i przechodząca taką właśnie chorobę, wyzdrowieje sama? Mariusz

Sutkowski: Tak, wyzdrowieje, a w dodatku nabierze odporności. Nie wiemy, jaki będzie w tym przypadku procent osób, które chorują bezobjawowo, ale w przypadku grypy, która jest porównywana do tego wirusa, jest to 60 procent. Bardzo dużo osób przejdzie to bezobjawowo.

Za kilka tygodni kończą mi się leki dermatologiczne na receptę. Czy dermatolog może wystawić receptę przez telefon? Jakub

Sutkowski: Tak, wystawiamy recepty przez telefon. To jest zgodne z prawem, zgodnie z opinią Rzecznika Praw Pacjenta. Odbierając lekarstwa w aptece, możemy podać czterocyfrowy kod recepty po wydrukowaniu recepty przez lekarza i swój PESEL. To jest bardzo proste, proszę się nie martwić.

Jednym z głównych kryteriów do wykonania testu na COVID-19 jest wysoka temperatura. Co z osobami, takimi jak ja, które po prostu nigdy nie gorączkują? Ciekawa

Sutkowski: To jest pewnego rodzaju fikcja - to, że są osoby, które do tej pory nie gorączkowały, to nie znaczy, że nie będą gorączkować przy koronawirusie. Gorączka jest jednym z symptomów. Jeżeli są objawy epidemiologiczne czy kliniczne na możliwość zakażenia SARS-COV-2, to takie testy będą wykonane, nawet niezależnie od tego, czy ktoś ma gorączkę.

Jestem po zabiegu, pełna narkoza w szpitalu, czy jestem w grupie wysokiego ryzyka? And

Sutkowski: Nie, całkowita narkoza, znieczulenie ogólne nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś jest po ciężkiej operacji i przebywa w domu, jest w okresie rekonwalescencji, to na pewno jest nieco osłabiony. Natomiast znieczulenie ogólne nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Jeżeli ktoś ma wstępne objawy koronawirusa i zostanie mu przepisany u lekarza normalny antybiotyk (na infekcje dróg oddechowych), to czy ten antybiotyk zadziała? Marzenahrq

Sutkowski: Antybiotyk to jest pewne zło, które dotyczy bakterii, a nie wirusów. Tutaj podanie antybiotyku nie ma żadnego sensu, a jeżeli z jakichś powodów trzeba go brać, no to organizm jest nieco słabszy, więc wirus łatwiej może się do niego dostać.

Czy ocet niszczy wirusy, w tym koronawirusa? Jeśli tak, to czy można go rozcieńczać wodą i w jakiej proporcji? Bernadeta

Sutkowski: Tak, ocet niszczy wirusy. Podaję przepis na środek dezynfekcyjny: 200 mililitrów octu, 200 mililitrów alkoholu (nie spirytusu), 100 mililitrów wody i 15-20 mililitrów mydła. Trzeba to dobrze to zmieszać i otrzymujemy świetny środek dezynfekujący.

Czy to prawda, że po porodzie dziecko jest zabierane matce na jakiś czas? Podkreślam - matce zdrowej. Jeśli tak, to dlaczego i na jakiej podstawie? Syls

Sutkowski: Nigdy zdrowego dziecka nie odbiera się zdrowej matce. Natomiast jeżeliby to była matka zarażona SARS-COV-2, to, według CDC (amerykańska agencja kontroli i zapobiegania chorobom) oraz według polskiego konsultanta do spraw neonatologii, dziecko jest izolowane do czasu ustania kontekstu epidemiologicznego. To zależy wówczas, na ile się zabiera takie dziecko - może być to nawet na pełen czas kwarantanny matki. A jeżeli się okaże, że to dziecko też jest zarażone - bo też może być taka sytuacja - to wówczas dziecko może przebywać z matką, ale są wokół tego różne obostrzenia. Na oddziałach neonatologicznych są specjalne miejsca, które są dedykowane dla takich sytuacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia działa całodobowo

mjz/kab

Źródło: TVN24