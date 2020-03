Jak samodzielnie zrobić płyn do dezynfekcji? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Majcher: bądźmy mniej rozkapryszeni

Sylwia Majcher: To żywienie nie jest tak do końca inne, nam się tylko tak wydaje. W tekście, który napisałam do Magazynu TVN24, wypowiada się psycholog, zajmujący się przyczynami marnowania jedzenia. Ta osoba mówi, że to naturalne, że w obecnej sytuacji chcemy kupić więcej. To nasze instynktowne zachowanie, za które nie możemy się karcić. Musimy je natomiast dobrze umiejscowić w czasie, bo nie żyjemy w okresie, w którym brakuje jedzenia. 1/3 wyprodukowanego już jedzenia trafi do śmietnika, bo nie jesteśmy w stanie tego przejeść. Musimy sobie zatem uświadomić, że jedzenia nie zabraknie, że to jedzenie jest, że zakłady produkcyjne pracują pełną parą. Nie musimy robić większych zakupów niż zwykle. Zaplanujmy sobie menu na najbliższy tydzień, dostosujmy je do potrzeb rodziny. Otwórzmy lodówki i zobaczmy, co mamy i dopiero do nich dobierzmy parę innych. To dobry moment, by z większym dystansem spojrzeć na nasze potrzeby, być mniej rozkapryszonym.