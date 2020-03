Jak oszczędzić sobie nerwów i ochronić się przed fake newsami? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Do niedzielnego wieczoru w Polsce potwierdzonych zostało 125 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy ze zdiagnozowanych osób zmarły. Miały one inne schorzenia, które wpłynęły na przebieg choroby COVID-19 wywoływanej przez SARS-CoV-2.

Od początku tej trudnej sytuacji mieliśmy kilka takich momentów, że pojawiały się wiadomości z kosmosu. Co zrobić, by nerwów oszczędzić sobie już na początku?

Beata Biel: Najpierw wziąć głęboki oddech, nie unosić się emocjami i nie dzielić się tą informacją ze znajomymi. Takie informacje musimy sprawdzić w wiarygodnych źródłach. A czym są wiarygodne źródła? To właśnie między innymi TVN24, TVN24 BIS czy nasze media społecznościowe, gdzie na bieżąco zamieszczamy najważniejsze informacje i linki do najważniejszych artykułów. W takiej sytuacji jak obecna bardzo ważne są dla nas też źródła oficjalne. Czyli: strony rządowe na domenie gov.pl, gdzie znajdziemy wszystkie najnowsze informacje, wszelkie alerty. NFZ, sanepid - to są te strony, które powinniśmy odwiedzać, jeśli mamy jakieś obawy.

My na naszych stronach zamieszczamy wszystko, co najważniejsze. Zamieszczamy tam wszystko, co zweryfikowane i ma potwierdzenie w źródłach. Nie zajmujemy się informacjami pochodzącymi z plotek. Unikamy wszelkich anonimowych informacji, one nie są dla nas żadnym punktem odniesienia. Jakaś osoba, która pracuje w ministerstwie, jakaś osoba, która ma żonę w CBA, ABW - takich informacji pojawia się mnóstwo. Jeśli jest to osoba anonimowa, powinna zapalić się wam czerwona lampka.