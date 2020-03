Czy można jechać na działkę? Czy osoba starsza może zrobić zakupy po 12? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy w związku z nowymi przepisami można będzie wyjść na krótki spacer do lasu? Czy nowe zasady oznaczają, że zupełnie zostaną zamknięte sklepy budowlane? Czy osoby starsze będą mogły robić zakupy po godzinie 12? Na wasze pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2215 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 33 osoby, o śmierci jednej z nich poinformowano we wtorek. Najwięcej zachorowań jest w województwie mazowieckim - 487.

Kontakt 24 otrzymuje od Was pytania dotyczące koronawirusa. We wtorek odpowiadał na nie insp. Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Mam 17 lat, czy mogę sam iść do sklepu? Monika

Ciarka: Według nowych obostrzeń, które zostały wprowadzone, do 18. roku życia każdy poruszający się powinien być w towarzystwie osoby dorosłej, a więc jest tu wskazanie, że nie musi to być mama czy tata, ale osoba dorosła. Uzasadnieniem wprowadzenia tego przepisu są chociażby zachowania z ostatniego weekendu, gdzie grupy młodzieży gromadziły się, ignorując apele, kierowane do nich przez władze i przez służby.

Ten koronawirus ma to do siebie, że bardzo szybko się rozprzestrzenia, zwłaszcza podczas kontaktów międzyludzkich. Młodzi ludzie to są organizmy, które są odporne, bardzo mocne, bardzo często mogą przechodzić COVID-19 bezobjawowo. Natomiast te same osoby spotykają się później ze swoimi rodzicami, dziadkami, osobami starszymi, bardzo często nieświadomie zarażając. Stąd tak ważne jest ograniczenie wyjść młodych ludzi. Za spacer nieletnich do sklepu bez osoby dorosłej grozić będą są surowe konsekwencje: mandat w wysokości nawet 500 zł.

Czy w związku z nowymi przepisami mogę jechać na działkę prywatną z dzieckiem? Tadek

Ciarka: Zasady odnośnie przemieszczania się nie zostały wprowadzone teraz, a jeszcze tydzień temu rozporządzeniem o zmianie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu epidemii do odwołania na terenie Polski. Zgodnie z definicją "ważnych dla nas spraw osobistych", będzie można przemieścić się, czy to do swojego domu, czy do swojej rodziny, czy też na działkę, tak, by te bieżące potrzeby ważne dla nas zaspokoić. Należy pamietać oczywiście, żeby się nie grupować, żeby zachować odpowiedzialność. Mówię tutaj o odstępie dwóch metrów pomiędzy nami.

Pan Tadeusz będzie mógł z synem pojechać na działkę i spędzić tam czas, ale też proszę pamiętać o odpowiedzialności, by tam na działce nie spotykać się z innymi osobami.

Od czasu do czasu biegam rekreacyjnie. Tak się odstresowuję po pracy w szpitalu. Czy teraz będę mogła wyjść na krótką przebieżkę? Anna

Ciarka: Minister zdrowia tłumaczył, że wyjście, aby się przewietrzyć czy przebiec się jest dozwolone, ale apelował, by nie robić tego wyczynowo w celu poprawienia naszej formy. Jeżeli robimy to dla naszego zdrowia i komfortu psychicznego to jest to dopuszczalne, zwłaszcza, jeżeli mówimy o indywidualnych, samotnych wyjściach. Jeszcze raz chcę zauważyć, że chodzi w tych wszystkich przepisach o to, abyśmy się nie grupowali, abyśmy nie przekazywali, nieświadomie nawet, wirusa innym osobom. Chodzi o to, aby opanować rozprzestrzenianie się wirusa, a dochodzi do niego wyłącznie, kiedy się spotykamy z innymi osobami.

Jeżeli wyście na spacer wokół bloku, albo pobiegać będzie uzasadnione, to policjanci będą do tego podchodzili z pełną rozwaga i zrozumieniem. Natomiast, jeżeli już będziemy taki spacer chcieli zrobić w trzy, cztery, pięć osób, policja będzie natychmiast reagować.

Mieszkam w Warszawie, ale mam też dom w górach. Czy mogę tam pojechać? Widziałem, że policja zawraca samochody. Jerzy

Ciarka: Absolutnie nie znam takiej sytuacji, aby policjanci zawracali samochody. Jeszcze raz przypominam, my mamy stan epidemii i przepisy, które są wprowadzane, są wprowadzane dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia. To nie jest stan oblężenia, kolej cały czas działa, środki transportu zbiorowego nadal działają, nadal możemy poruszać się swoimi samochodami. Jak najbardziej pan Jerzy będzie mógł z rodziną pojechać do swojego domu w górach i spędzić tam czas.

Natomiast nowe obostrzenia dotyczą hoteli i miejsc noclegowych krótkiego pobytu. Tutaj goście mają dwa dni na wymeldowanie się i wyszukanie innego miejsca pobytu, czy powrót do swoich domów.

Czy można pojechać na krótki spacer do lasu? Kinga

Ciarka: Pamiętajmy, że zamknięciu podlegają również plaże i parki. Nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd, bo często w parkach jest sporo drzew i nie różnią się one bardzo od małego zagajnika. Chodzi o to, aby odróżnić, czy idziemy do lasu z miastem, czy do parku.

Jeżeli chodzi o poruszanie się po parkach, plażach, bulwarach, tutaj to uległo ograniczeniu i tutaj jest zakaz wstępu.

Dlaczego na ulicy mam zachowywać dwumetrowy odstęp od męża, z którym mieszkam pod jednym dachem? Halina

Ciarka: Rzeczywiście nowe ograniczenia dotyczą też utrzymania pewnej odległości od siebie, abyśmy byli zdrowi, aby ten wirus miał trudność przejścia z jednej osoby na drugą. Policjanci oczywiście nie będą chodzić z metrówką i mierzyć, czy to są dokładnie dwa metry, ale oczywiście te osoby, które będą szły do siebie przytulone, które będą zwracać uwagę, że ta odległość jest zbyt mała, tutaj policjanci też będą mogli reagować i też będą mogły być wyciągnięte konsekwencje, chociażby w postaci mandatu karnego.

Czy nowe zasady oznaczają, że zupełnie zostaną zamknięte sklepy budowlane? Jacek

Ciarka: Według nowych obostrzeń sklepy budowlane będą zamknięte w weekendy. To jest przepis wprowadzony nie aby komuś zaszkodzić, ale w związku z apelami wielu osób, które zauważyły, że po zamknięciu galerii ludzie zaczęli się grupować w sklepach budowlanych, gdzie bardzo często, obok materiałów budowlanych znajdowały się też inne stoiska, wobec tego sens przepisu, aby ludzie się nie spotykali był tak naprawdę fikcyjny. W ciągu tygodnia sklepy budowlane będą czynne i trzeba pamiętać, że według przepisów, które wejdą w życie w środę, przy danej kasie nie będzie mogło być więcej niż trzech osób.

Czy osoby starsze będą mogły robić zakupy po godzinie 12? Halina

Ciarka: Tak oczywiście, te osoby starsze będą mogły robić zakupy i przed godziną 10 i po godzinie 12. Jednak rząd w trosce o obywateli najbardziej zagrożonych zakażeniem, a wiemy dobrze, że to są między innymi osoby starsze, których odporność organizmu jest znacznie mniejsza niż ludzi młodych, mają dodatkową możliwość od państwa, aby tylko te osoby mogły robić zakupy między 10 a 12. Obostrzenie bardziej dotyczy nie osób starszych, ale osób młodszych, które w tym przedziale godzinowym nie powinny pojawiać się w sklepach, dając możliwość zrobienia zakupów wyłącznie osobom, które są najbardziej zagrożone.

momo/adso

Źródło: TVN24