Czy można bezpiecznie pić wodę z kranu bez przegotowania? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy śmieci wyrzucane przez osoby objęte kwarantanną powinny być traktowane jak odpady medyczne? Czym różni się kwarantanna od nadzoru sanitarno-epidemiologicznego? Na pytania przysłane redakcji Kontaktu 24 odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 kardiolog i internista doktor Piotr Gryglas.

W środę do godziny 20.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 150 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci kolejnych pacjentów. Łącznie w Polsce potwierdzono 1051 przypadków zakażenia, zmarło 14 osób.

W kraju ogłoszony jest stan epidemii. Szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do Wielkanocy, a złamanie kwarantanny grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Obowiązuje zakaz zgromadzeń i szczególne zasady w transporcie publicznym.

Na Kontakt 24 otrzymujemy od Was tysiące pytań dotyczących różnych aspektów naszej codzienności w warunkach walki z koronawirusem. Na wątpliwości internautów dotyczące kwestii medycznych związanych z rozprzestrzenianiem się nowego patogenu odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 kardiolog i internista doktor Piotr Gryglas.

Czy pacjenci onkologiczni będą mogli dojeżdżać do szpitali na terapię? Jeśli tak, to czy potrzebne będzie zaświadczenie? Kto je wystawi? Kinga

Piotr Gryglas: Będą mogli. Dojazd do onkologa jest konieczny, to są terapie ratujące życie. Pomimo zakazów ludzie, którzy muszą skorzystać z potrzeb bytowych, będą mogli się poruszać. Dojazd do onkologa, na terapię, jest bezwzględnie konieczny i ratuje życie. Mimo obostrzeń i potencjalnego zagrożenia przewlekłe terapie muszą być podtrzymywane.

Czym różni się kwarantanna od nadzoru sanitarno-epidemiologicznego? Iza

Piotr Gryglas: Osoby, które wróciły przed 15. marca z innych krajów, poddane były nadzorowi sanitarno-epidemiologicznemu. To osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, ale przebywały w budynku, gdzie u danej osoby stwierdzono infekcję. Takie osoby mogą być poddane nadzorowi sanitarno-epidemiologicznemu. Takie osoby powinny ograniczyć kontakty z ludźmi. Absolutnie nie mogą podejmować pracy z innymi ludźmi. Osoby te powinny starać się prowadzić autokwarantannę i spotykać z innymi ludźmi w jak najmniejszym stopniu.

Osoby, które spotykały się z osobą chorą bądź są chore i przebieg choroby jest łagodny, mogą chorobę przebyć w domu - te osoby poddane są kwarantannie i nie mogą nigdzie wychodzić i kontaktować się z osobami poza kwarantanną.

Dlaczego choroba nadciśnienia jest niebezpieczna w zakażeniu COVID-19? Klaudia

Piotr Gryglas: Tutaj możemy uspokoić. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest w Polsce ponad 10 milionów, to ogromna grupa osób. Nadciśnienie tętnicze samo w sobie absolutnie nie stwarza większego ryzyka zakażenia lub wystąpienia powikłań, ale nadciśnienie powikłane, na przykład udarem, już stanowi zagrożenie dla pacjentów, którzy ulegli zakażeniu koronawirusowym. Nie wpadajmy w panikę, paranoję. Jest wiele strachu i pytań, które nie mają merytorycznego uzasadnienia.

Czy pranie odzieży w temperaturze 30 stopni unieszkodliwia wirusa? Mat

Piotr Gryglas: Należy pamiętać, że jeżeli zastosujemy detergent, to osłonka wirusa ulega zniszczeniu. Należy uznać, że pranie w 30 stopniach z detergentem powinno w odpowiednim czasie usunąć wirusa z odzieży. Pamiętajmy, że na odzieży z poliestrem, plastikiem, wirus może dłużej zostać. Byłbym ostrożniejszy, podniósłbym temperaturę prania do 60 stopni.

Czy śmieci wyrzucane przez osoby objęte kwarantanną nie powinny być traktowane jak odpady medyczne i jechać do spalarni, a nie do sortowni? Jack

Piotr Gryglas: Nie powinniśmy popadać w paranoję. Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca traktowania tychże śmieci jako medycznych czy zagrażających. One nadal traktowane są jako śmieci komunalne. Wirus zwykle na powierzchniach metalowych i plastikowych żyje do 72 godzin, w bardzo dobrych warunkach: chłodzie i otoczeniu białkowym może do 9 dób przeżyć. Poza organizmem człowieka wirus ginie. Oczywiście, worek (na śmieci) można zdezynfekować i będzie taki materiał odpadowy bezpieczny.

Ludzie wydalają. Wirus przedostaje się do ścieków, wód gruntowych i rzek. Czy można nadal bezpiecznie pić wodę z kranu bez przegotowania? Mariusz

Piotr Gryglas: Jak najbardziej można pić. Wirus żyje określony czas poza organizmem człowieka. Bez żywych komórek ginie. Gdy dotrze do oczyszczalni ścieków to podejrzewam, że tam, w ściekach, nie ma wirusa. Potem jest proces oczyszczenia ścieków, woda jest ozonowana, więc szanse, żeby cokolwiek dostało się do naszych kranów, jeśli chodzi o koronawirusa, są zerowe.

Czy jako osoba paląca mogę oddać krew? Nie mam zdiagnozowanych innych chorób. Monia

Piotr Gryglas: Pani Moni w pierwszym rzędzie należy odradzić palenie. Nie ma przeciwskazań, jeśli kobieta jest zdrowa, zbadana przez lekarza, zakwalifikowana do tego, żeby być dawcą krwi. Palenie nie jest przeciwwskazaniem do oddania krwi i ratowania życia.

Czy zażywanie ogólnodostępnych tabletek na potencję na bazie sildenafilu ma wpływ na obniżenie odporności organizmu? Tadeusz

Piotr Gryglas: Tego typu leki nie wpływają na obniżenie odporności. Można je stosować, jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań i cieszyć się efektami. Każda metoda relaksu jest wskazana.

