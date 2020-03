Ból zęba nie wybiera godziny. Co z dentystą w czasie epidemii?

Na Kontakt24 przychodzi wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa podczas wizyt w gabinetach stomatologicznych. To tylko kilka z nich: "Witam co z wizytą u stomatologa przy koronawirusie? Czy można iść?" - pyta Łukasz. "Czy gabinety stomatologiczne są w stanie spełnić wymogi bezpieczeństwa wobec swoich pacjentów i personelu?" – chce się dowiedzieć Jakub. "Pytam jako dentysta. Światowe badania podają, że narażenie w stomatologii jest największe, pracuje się w sprayu wodnym. Jaka jest w końcu prawda?" - Michał.

Aerozol zakaża nawet kilka dni

Pacjent narażony już od progu

Pacjent z bólem nie zostanie sam

Ból zęba nie wybiera jednak dnia ani godziny, a każdy kto go doświadczył wie, że na środkach przeciwbólowych nie dotrwamy do końca epidemii. Wie to też pani Mira, która od prawie tygodnia męczy się z bólem i opuchlizną, ale wszystkie gabinety, do których się zwróciła, odmówiły jej pomocy. Zdesperowana napisała na Kontakt 24, a my jej maila, wraz z prośbą o rozmowę telefoniczną dla TVN24, przesłaliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia.