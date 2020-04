Co stanie się z dzieckiem, gdy rodzice zachorują na COVID-19? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Szymańczyk: Tę sytuację podzieliłbym na dwa odmienne stany. Pierwszy to taki, w którym chorobę stwierdzono także u dziecka. W świetle przepisów i praktyki, w takiej sytuacji dziecko pozostanie przy rodzicach, czy to w szpitalu czy w innym miejscu odosobnienia.

W momencie, kiedy rodzice są zakażeni, a dziecko nie, to wchodzimy w zakres, który nie jest wprost uregulowany w systemie prawnym. Dopuszcza się jednak powierzenie władzy rodzicielskiej osobie trzeciej. Niekoniecznie musimy mieć tu do czynienia z osobą związaną więzami krwi. Może to być dowolna osoba trzecia, przy czym sądy stawiają dwa warunki: po pierwsze musi to służyć dobru dziecka, a po drugie rodzice nie mogą rezygnować z ingerencji w podstawowe sprawy dziecka. Muszą choćby na odległość kontrolować, jak jest ta opieka wykonywana.

Gdybyśmy nie mogli znaleźć takiej osoby, to w grę wchodzą wtedy instytucje pomocowe. Tym się zajmuje samorząd terytorialny. Mamy ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tam są instrumenty prawne, które pomogą w takiej sytuacji. Należy niezwłocznie zgłosić taką sytuację do odpowiednich organów.

Szymańczyk: Mamy dwa reżimy karania za nieprzestrzeganie obowiązujących dziś przepisów. Pierwszy jest to reżim wykroczeniowy, więc mówimy tutaj o popełnieniu wykroczeń. W tym zakresie mandaty mogą wystawiać policjanci, straż miejska, żandarmeria wojskowa. Te mandaty w trybie kodeksu wykroczeń nie są stosunkowo wysokie, co do zasady jest to kwota do 500 złotych.