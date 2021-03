Przedszkola i żłobki będą zamknięte, ale z pewnymi wyjątkami

- Wszystkie, nawet trudne decyzje, są na ten moment konieczne - podkreśla premier Mateusz Morawiecki. By ograniczyć mobilność rodziców, od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte zostaną placówki nauki i opieki dla najmłodszych dzieci, czyli przedszkola i żłobki.

- Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie od 13 miesięcy pandemii - rozpoczął konferencję premier Mateusz Morawiecki. I przyznał, że zbliżamy się do "granic wydolności służby zdrowia". - Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza - podkreślał.

Opieka tylko dla walczących z COVID-19

Co to oznacza dla dzieci i ich rodziców?

- Analizowaliśmy sytuację, nie mamy dużego przyrostu zachorowań, ale związana z tymi placówkami mobilność przekonuje nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. I zaraz dodał: - Z wyjątkiem medyków i służb porządkowych, czyli między innymi policji, straży pożarnej. Opieka nad ich dziećmi ma zostać zapewniona, by nie odciągać młodych lekarzy od walki z COVID-19 - dodał.

Niedzielski poinformował też, że rodzice dzieci do lat 8 będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Przedszkola i żłobki po raz ostatni były powszechnie zamknięte od 12 marca do początku maja 2020 roku. W tym czasie dzieci uczyły się zdalnie. Później nastąpiło stopniowe otwieranie placówek, ale w reżimie sanitarnym - decyzję o tym, które przedszkola i żłobki działały na początku podejmowały ich organy prowadzące, czyli samorządy i prywatni właściciele.

Od maja żłobki i przedszkola były jedynymi placówkami opiekuńczo-edukacyjnymi, które aż do teraz ani razu nie zostały zamknięte decyzją premiera. Działały normalnie (z czasem z coraz mniejszym reżimem), choć ich pracownicy żalili się, że zasad sanitarnych nie da się utrzymać pracując z tak małymi dziećmi.

- Gdy do przedszkola przyprowadzacie dziecko z katarem, to my musimy podetrzeć mu nos. Czy wasza praca i zdrowie są ważniejsze niż nasze? - pytały jeszcze w styczniu nauczycielki przedszkolne.