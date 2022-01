Terlecki do dziennikarzy o spotkaniu premiera: nie możecie państwo wszystkiego wiedzieć

Premier Mateusz Morawiecki ma się we wtorek spotkać z liderami partii politycznych w sprawie walki z pandemią COVID-19. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany o to, kto konkretnie pojawi się na tym spotkaniu, odparł: - zobaczymy, nie możecie państwo wszystkiego wiedzieć. Odpowiadał też na pytania o wniosek w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie inwigilacji.

Budka: po południu wydamy oficjalny komunikat w sprawie

- Po południu wydamy oficjalny komunikat w sprawie, musimy spokojnie się w tej sprawie naradzić. Różne warianty są brane pod uwagę. Na 90 procent ktoś od nas na to spotkanie pójdzie - powiedział Budka. Dodał, że nie umie w tej chwili powiedzieć, kto miałby to być.

- Koalicja Obywatelska będzie reprezentowana na spotkaniu z premierem, w jakiej formule - o tym dopiero zdecydujemy - dodał. Zastrzegł, że nie ma wielkich oczekiwań co do tego spotkania i uważa je raczej za "wydarzenie o charakterze propagandowym".

Terlecki o komisji śledczej: jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek, będziemy procedować

Terlecki był także pytany czy w najbliższych dniach będzie głosowany wniosek w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie inwigilacji. - Zobaczymy, jutro albo pojutrze rano jest prezydium Sejmu. Jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek, to będziemy go procedować - powiedział.

- My jesteśmy sceptyczni wobec tego pomysłu, uważamy, że to jest niepotrzebne. Zajmuje się tym komisja służb specjalnych, tym bardziej, że trzeba by być może utajniać posiedzenie i tak dalej, to są skomplikowane sprawy - powiedział wicemarszałek Sejmu.