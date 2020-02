"Dwa laboratoria cały czas są pod parą, sześć kolejnych jest już uruchamianych"

Osoby wracające z zagranicy dostaną SMS-y z informacjami o tym, jak się zachowywać i na co zwracać uwagę - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po odprawie z wojewodami zorganizowanej w związku z pojawieniem się dużego ogniska koronowirusa w Europie. Szef rządu zaapelował, by osoby, które wracają z ferii zimowych z Włoch, obserwowały swój stan zdrowia i postępowały zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus rozprzestrzenił się już na ponad 30 krajów, w tym europejskich. We Włoszech jest już ponad 200 zakażonych, a sześć osób zmarło w wyniku choroby, jaką on wywołuje.

Przekazał, że gotowe są laboratoria diagnostyczne. - Dwa (laboratoria – red.) cały czas są pod parą, a sześć kolejnych jest już uruchamianych, chociaż nie ma na dzisiaj takiej potrzeby, żeby były czynne i w sposób bieżący pobierały materiał do badań – powiedział Morawiecki. - Chcemy być przygotowani, nawet nadmiarowo można powiedzieć, na wypadek, gdyby wirus pojawił się w Polsce i gdyby pojawił się u większej liczby osób - dodał. Powiedział, że "również wszelkie materiały medyczne, które służą do zapobiegania, są w odpowiedniej dyspozycji w agencji rezerw materiałowych".

Komunikaty SMS-owe o koronawirusie

- Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy (...) przygotowaliśmy komunikaty SMS-owe, w ramach których przekażemy odpowiedni zasób informacji, jak należy się zachowywać, jakie objawy mogą świadczyć, że ten koronawirus wystąpił bądź nie i czego się należy wystrzegać - mówił Morawiecki. - Dla osób, które wracają samolotami z różnych podróży zagranicznych mamy dodatkowe badania temperatury, również polskie linie lotnicze wyposażają się w termometry po to, by ten element diagnostyki móc bardzo szybko wykorzystać – dodał.

Premier zwracał uwagę, że wielu rodaków spędza obecnie ferie zimowe we Włoszech. Jak podkreślił, ważne jest, aby po powrocie do kraju osoby te obserwowały swój stan zdrowia. - Jest to popularny kierunek wyjazdów na narty dla części Polaków. Mamy także sporo naszych rodaków we Włoszech. Tutaj szczególnie ważne jest dla tych osób, które wracają na tzw. kołach – samochodami, pociągami - żeby te osoby w odpowiedni sposób zawiadywały swoim zdrowiem poprzez te komunikaty, które również otrzymują z Ministerstwa Zdrowia – wyjaśnił premier.