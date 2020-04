Czy musimy zachorować, by uodpornić się na wirusa? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Gdy ktoś ma podejrzenie koronawirusa i ma już objawy, ale nie ma, jak pojechać do szpitala, to co zrobić w takiej sytuacji ? (Tizi)

Piotr Gryglas: To wszystko zależy, jakie to objawy. Jeżeli są to objawy łagodne, paragrypowe to może się skontaktować telefonicznie ze swoim lekarzem i porozmawiać. Jeżeli są to objawy poważne, utrzymuje się gorączka powyżej 39 stopni, chory ma duszność, kaszel, to powinien telefonicznie zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ewentualnie zadzwonić na numer 112 i uzyskać od dyspozytora informacje, który zadecyduje po zebraniu wywiadu, czy wysyłać do tego pacjenta karetkę czy nie. Bardzo ważny jest wywiad.