Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Wiele osób się nie testuje i próbuje leczyć domowymi sposobami

Lekarze alarmują, że przyjmują do szpitali coraz więcej pacjentów niezdiagnozowanych. Polacy nie sprawdzają, na co są chorzy, często leczą się sami i zarażają dalej innych. Powinny być konkretne standardy w formie zarządzeń, rozporządzeń, dla szpitali, dla pracodawców - żeby móc wyciągać konsekwencje jeśli ktoś narazi inne osoby – uważa profesor Maciej Banach z Instytutu Centrum Matki Polki w Łodzi. Materiał magazynu "Polska i Świat".

1800 wyjazdów do osób chorych na COVID-19 w ciągu ostatniej doby - te dane robią wrażenie. To tylko wyjazdy karetek do pacjentów, których stan uznawany jest za poważny - oprócz liczby zastanawia też, do kogo najczęściej są one wzywane. - Pacjenci do 50. roku życia, czyli pacjenci młodzi i w sile wieku stanowią teraz ponad 70 procent wszystkich zakażających się – przekazuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.