Niepokojące objawy u pasażerki samolotu LOT. Została przebadana, opuściła lotnisko

Załoga samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT lecącego z Pekinu do Warszawy zgłosiła w czwartek służbom Lotniska Chopina, że jedna z pasażerek ma objawy infekcji przypominające przeziębienie. Rzecznik portu przekazał TVN24, że wykluczono koronawirusa. Pasażerka nie trafiła na obserwację i opuściła teren lotniska.

Polskie Linie Lotnicze LOT codziennie latają do Chin i z powrotem, ale z uwagi na epidemię umożliwiają klientom bezpłatną rezygnację lub zmianę terminu podróży. - Nasze załogi bacznie zwracają uwagę na pasażerów podróżujących na pokładach naszych samolotów. Jeżeli widzimy jakiekolwiek oznaki cięższego przeziębienia, od razu z powietrza jeszcze informujemy lotnisko docelowe o tym i wszystkie służby lotniskowe, sanitarne wdrażają wtedy odpowiednie procedury - mówi w środę Michał Czernicki, rzecznik Polskich Linii Lotniczych.

Warszawa przygotowana na koronawirusa?

Jak podkreślił, w obsługę podróżnych wracających z Chin zaangażowanych jest wiele osób z personelu: medycy, dyżurni portu, Straż Graniczna, Służba Celna, pracownicy agenta obsługi naziemnej. Jednak oprócz formularza i "wyłapywania" przez personel samolotu pasażerów z objawami, lotnisko nie posiada innej procedury bezpieczeństwa. - Jeżeli pasażerowie nie mają objawów, nie muszą przechodzić dodatkowych badań. Natomiast są uczulani, że jeśli jakiekolwiek objawy się pojawią, żeby niezwłocznie zgłosili się do szpitala - przyznał Rudzki.

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń.