"Mamy bardzo duże niedociągnięcia w zachowaniu higienicznym"

Generalna zasada to dokładne mycie rąk. W Polsce mamy jeszcze bardzo duże niedociągnięcia w zachowaniu higienicznym - ocenił w TVN24 Piotr Gryglas, lekarz chorób wewnętrznych i kardiolog. Udzielił wskazówek, jak dbać o naszą odporność, ale zaznaczył, że "możemy być okazami zdrowia, a przejść daną infekcję bardzo burzliwie i groźnie".

Piotr Gryglas, lekarz chorób wewnętrznych, mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 o epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i o grypie.

Jego zdaniem, "mamy jeszcze bardzo duże niedociągnięcia w zwykłym zachowaniu czysto higienicznym, ochronnym dla naszego organizmu". - I oczywiście też dla innych, bo jeśli my mamy czyste ręce, to one nie będą zakażały innych, nie będą zakażały miejsc publicznych - wskazywał.