"Może nastąpić presja na wdrożenie pewnych rozwiązań". Parlament Europejski o paszportach covidowych

Parlament Europejski o paszportach covidowych

Taki dokument ma ułatwić, a niekiedy nawet umożliwić przemieszczanie się po Europie i to jeszcze przed wakacjami. - To zaświadczenie zapewnia równość, nie dyskryminuje nikogo. Bo nie każdy musi się zaszczepić, żeby mieć certyfikat. Może być ozdrowieńcem lub wykonać test - wyjaśnia Jeroen Lenaers z Grupy EPL.

W tym punkcie panuje niezgoda, bo testy w różnych krajach mają różną cenę. Nie są darmowe. - Nie każdy może być zaszczepiony. Odpowiadacie: to niech robi testy, a one nie są tanie. Najpierw chcecie ograniczyć ludziom wolność, a potem mówicie, że możecie sobie tę wolność odkupić, jeśli jesteście wystarczająco bogaci. Co to jest, jeśli nie segregacja? - zastanawia się europoseł PiS Patryk Jaki.