Rzecznik rządu o przywracaniu obostrzeń covidowych. "Liczymy, że nie będą one konieczne"

Mueller pytany o brane pod uwagę warianty obostrzeń stwierdził, że obecnie nie są one dyskutowane. - Natomiast dyskutujemy przede wszystkim o kwestii związanej z infrastrukturą medyczną, bo na to możemy mieć wpływ dużo wcześniej. Co do potencjalnych obostrzeń to przede wszystkim liczymy, że nie będą one konieczne - zaznaczył. Dodał, że system szczepień cały czas jest dostępny.