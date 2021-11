Nowy wariant koronawirusa. Niedzielski zaleca "zwrócenie szczególnej uwagi"

Do wpisu minister załączył również informację opublikowaną w mediach społecznościowych przez Światową Organizację Zdrowia.

WHO oceniła wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa jako "budzący obawy". Specjaliści WHO określili go jako odmianę wysoce zaraźliwą. Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta.